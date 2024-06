Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frau ausgeraubt-Kriminalpolizei sucht Hinweise

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen

Schwäbisch Hall-Eltershofen: Frau ausgeraubt-Kriminalpolizei sucht Hinweise

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine 76 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Eltershofen ausgeraubt. Zur Klärung der Tatumstände wurde bei der Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall die Ermittlungsgruppe "Gasse" eingerichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen am frühen Samstagmorgen etwa gegen 2.30 Uhr zwei unbekannte Männer in die Wohnung der 76 Jahre alten Frau ein und überraschten diese im Schlaf. Im Zuge der Tatausführung durchsuchten die Täter die Wohnung nach Wertsachen und sperrten die Frau in einen Raum ein. Sie entwendeten einen hohen Geldbetrag, Schmuck sowie wertvolles Silberbesteck und flüchteten anschließend. Die 76-Jährige wurde bei die Tatausführung leicht verletzt. Sie wurde am Samstagmorgen durch ein Familienmitglied aufgefunden und befreit. Die Täter waren maskiert, trugen schwarze bzw. gelbe Handschuhe, einer der beiden eine schwarze Trainingshose von Adidas.

Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 0791/4000 um Hinweise. Fielen im Zeitraum rund um die Tatzeit aber eventuell auch bereits an den Vortagen fremde Personen oder Fahrzeuge in Eltershofen auf? Es ist möglich, dass sich die Täter mit einem Fahrzeug rasch entfernten. Wurden diesbezüglich entsprechende Wahrnehmungen gemacht?

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell