Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle aus Pkw sowie Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Schrozberg: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitag 14 Uhr wurde in der Grünewaldstraße von einem bislang Unbekannten aus einem unverschlossenen Pkw der Marke VW ein Geldbeutel sowie ein Deodorant, ein Bodyspray, ein Haarparfum als auch ein Parfumroller entwendet. Im Geldbeutel befanden sich Bargeld, sowie Bankkarten. Personen, welche Hinweise zum Tathergang machen können werden gebeten sich beim Polizeiposten Blaufelden zu melden.

Schwäbisch Hall - Hessental: Diebstahl aus Pkw

Am Montagmorgen zwischen 10:00 und 10:15 Uhr wollte in der Raiffeisenstraße auf einem Parkplatz ein 80-Jähriger in seinen Pkw einsteigen, als er von einem Mann in ein Gespräch verwickelt wird. Währenddessen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft, vom Beifahrersitz des Pkws eine graue Umhängetasche. Die Tasche der Marke Westfalia soll ca. 25x15cm groß sein und einen langen, schwarzen Stoffriemen haben.

In der Umhängetasche befanden sich ein Geldbeutel mit Bargeld, mehrere Bankkarten sowie wie Kundenkarten und eine Impfbescheinigung. Zudem war in der Tasche ein Smartphone der Marke Samsung. Zeugen, welche Hinweise zum Tatvorgang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch unter der Rufnummer 0791 4000 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall - Sulzdorf: Dieseldiebstahl

Zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Montagmorgen 3 Uhr wurde in der Ladestraße auf dem Gelände eines Fachmarktes, Diesel aus einem Lkw entwendet. Es wurden etwa 150 Liter im Wert von rund 250 Euro aus dem Lkw der Marke MAN entnommen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu dem Vorfall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell