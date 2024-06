Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuch, Diebstahl aus Pkw, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Einbruchsversuch

In der Nacht zum Montag versuchten Unbekannte gegen 2:45 Uhr in eine Fabrikhalle in der Wöhrstraße einzubrechen und lösten hierbei die Alarmanlage aus. Sie flüchteten daraufhin, weshalb es nur beim Einbruchsversuch blieb. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus Pkw

An einem Audi, welcher zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 7 Uhr an einem Hintereingang eines Hotels in der Bahnhofstraße abgestellt war, wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür mutwillig eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend Schmuck sowie Bargeld entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.:07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht- Zeugenaufruf!

Gegen 7:40 Uhr befuhr am Montag eine 39-jährige Roller-Fahrerin den Kreisverkehr an der Friedrichstraße. An der Einmündung Willy-Brandt-Straße fuhr ein bislang unbekannter beige-/sandfarbener Kleinwagen rasant in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt der Roller-Fahrerin. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Roller-Fahrerin eine Vollbremsung einleiten. Infolgedessen geriet sie ins Schleudern, woraufhin sie zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Roller-Fahrerin wurde anschließend in eine Klinik gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beige-/sandfarbenen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst unter Tel.: 07904/94260 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Linienbus übersehen

Als am Montag gegen 10:30 Uhr ein 83-Jähriger mit seinem VW vom Fahrbahnrand der Buchstraße in den fließenden Verkehr einfahren wollte, übersah er einen dort fahrenden Linienbus. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell