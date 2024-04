Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Brand in ehemaliger Gießerei in Ottweiler

Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise

Saarbrücken/Ottweiler (ots)

Am gestrigen Sonntag (07. April 2024) kam es zu einem Brandgeschehen in einer ehemaligen Gießerei in Ottweiler. Gegen 02:20 Uhr meldete die Integrierte Rettungsleitstelle den Brand eines dortigen leerstehenden Bürokomplexes.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Nach langwierigen Löscharbeiten, die bis in den späten Sonntagvormittag andauerten, konnten heute die Ermittler des Dezernats für Brandermittlungen das Gebäude untersuchen.

Ersten Ermittlungen zur Folge brach der Brand im ersten Obergeschoss des frei zugänglichen und leerstehenden Gebäudes aus. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand von Menschenhand gelegt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Tatzusammenhang festgestellt haben, sich unter der 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

