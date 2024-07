Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster/Wietzendorf: Schockanrufe; Soltau/A 7: Kettenunfall auf Autobahn; Soltau: Fahrradfahrer stoßen frontal zusammen

Heidekreis (ots)

24.07.2024 / Schockanrufe

Munster/Wietzendorf: Am Mittwoch gab es wieder unzählige Schockanrufe im Heidekreis. Betroffen waren diesmal vor allem Bürgerinnen und Bürger in Munster und Wietzendorf. In allen bislang bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen die Betrugsmasche erkannt und das Gespräch beendet. Mehr Informationen zu diesem Phänomen gibt es unter https://www.polizei-beratung.de.

24.07.2024 / Kettenunfall auf Autobahn

Soltau/A 7: Am Mittwochnachmittag kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Kettenunfall mit vier Fahrzeugen. Ein 48-jähriger Autofahrer übersah auf der linken Fahrspur den stockenden Verkehr und verursachte somit den Unfall mit insgesamt vier Fahrzeugen. Bei den Kollisionen wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

24.07.2024 / Fahrradfahrer stoßen frontal zusammen

Soltau: Zwei Radfahrende, ein 20-jähriger Mann sowie eine 61-jährige Frau, prallten am späten Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen, als sie den Radweg zwischen Soltau und Wolterdingen entgegengesetzt befuhren. Dabei verletzten sich beide Unfallbeteiligten leicht. Laut Zeugenangaben verfügten beide Fahrräder über eine funktionierende und eingeschaltete Beleuchtung.

