Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis 26.06.-28.06.2024

PI Heidekreis (ots)

Soltau - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Bereich Imbrock ein PKW Opel gemeldet, welcher an einem Baum verunfallt ist. Beim Eintreffen der Soltauer Kollegen stellten diese fest, dass der 36-jährige Fahrzeugführer betrunken und ohne Führerschein unterwegs war. Der junge Mann durfte die Kollegen zum Krankenhaus begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde. Der Mann muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

Bad Fallingbostel - Am späten Samstagabend fuhr ein 39-jähriger im Stadtgebiet mit seinem E-Scooter gegen eine Laterne. Grund dafür war eine Alkoholisierung von 2,39 Promille. Zwar wurde die Laterne und der E-Scooter nicht beschädigt, die Weiterfahrt war dennoch vorbei. Es wurde ein Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein musste durch die Beamten nicht mehr abgenommen werden, da der Fahrzeugführer diesen bereits aufgrund einer vorangegangenen Trunkenheit verloren hatte.

Wietzendorf - In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten Unbekannte auf ein Firmengelände in Wietzendorf. Dort drangen sie in ein Gebäude ein und entwendeten unter anderem Werkzeug. Der Gesamtschaden wird zunächst auf rund 8000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/ 963760 entgegen.

