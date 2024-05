Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Mittwochmorgen (15.05.2024) kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Neuen Reihe in Cuxhaven. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten grauen BMW. Vor Ort aufgefundene Fahrzeugteile lassen darauf schließen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen PKW der Marke VW in schwarz handelte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell