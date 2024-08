Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 60-Jährige in Unfallflucht mit 70.000 Euro Sachschaden verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Sonntag (18.08.2024) zwischen 06.00 Uhr und 06.30 Uhr zu einer Unfallflucht in der Hirschbergstraße in Eglosheim. Eine 60 Jahre alte BMW-Lenkerin dürfte während ihrer Fahrt durch die Hirschbergstraße auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Passat geprallt sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen dahinter stehenden weiteren BMW geschoben. Mutmaßlich setzte die 60-Jährige hierauf zurück und stieß nun gegen einen geparkten Chevrolet, der wiederum gegen einen ebenfalls geparkten Hyundai gedrückt wurde. Die Frau parkte ihr ebenfalls stark beschädigtes Auto ab und verließ die Unfallstelle zunächst. Während die Polizei, die von den Geschädigten alarmiert worden war, die Unfallaufnahme durchführte, kam die 60-Jährige schließlich selbstständig wieder hinzu. Ihr Führschein wurde im Laufe der ersten Ermittlungen beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

