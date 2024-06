Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Baumaschine in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) In dem Tatzeitraum von Freitag, den 21.06.2024, 14:00 Uhr, bis Montag, den 24.06.2024, 06:30 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Straße 'Im Mühlenfeld' in Elze zu einem Diebstahl einer Rüttelplatte.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich hierzu zunächst Zugang zu dem Firmengelände, indem sie die dort befindlichen Bauzäune beiseitestellen und entwendeten im Anschluss daran, von der dortigen Baustelle, eine Rüttelplatte.

Die hierdurch entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell