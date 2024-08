Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Sammlungsbetrüger erbeuten mehrere Hundert Euro

Ludwigsburg (ots)

Innerhalb von etwa einer halben Stunde schlugen am Montagmittag (19.08.2024) zwei bislang unbekannte Täter in der Böblinger Straße in Holzgerlingen gleich zweimal zu und erbeuteten mehrere Hundert Euro. In beiden Fällen gingen die Täter gleichermaßen vor. Einer der Unbekannte hielt seinem Opfer ein Klemmbrett hin und gab vor, für behinderte und gehörlose Kinder Spenden zu sammeln. Ein 89 Jahre alter Mann, der sich gegen 11.20 Uhr im Bereich eines Geldinstituts befand, entschied sich Geld zu spenden. Der Täter hielt nun kurzzeitig das Klemmbrett über den Geldbeutel, den der Senior hervorgeholt hatte. Währenddessen kam ein zweiter Täter hinzu. Schließlich übergab der 89 Jahre alte Mann einen Geldschein, den er spenden wollte. Die beiden unbekannten Männer gingen hierauf zügig in Richtung des Rathauses davon. Hierauf entdeckte der Senior, dass ein Geldschein am Boden lag und musste dann feststellen, dass sein gesamtes Scheingeld gestohlen worden war. Gegen 12.00 Uhr erging es einem 81 Jahre alten Mann auf Höhe eines Schreibwarengeschäfts ganz ähnlich. Auch er stellte fest, nachdem er Geld gespendet hatte, dass das Scheinfach seines Geldbeutels ausgeräumt worden war. Der Täter, der das Klemmbrett hielt, soll zwischen 20 und 30 Jahren alt, 175 bis 180 cm groß und schlank sein. Sein Haar war schwarz, kurz und vermutlich gelockt. Der Komplize wurde auf 30 bis 40 Jahre geschätzt, dürfte 180 cm groß sein und hat blonde, kurze Haare. Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Holzgerlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell