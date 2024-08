Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: unbekannter Mann dringt in Haus ein

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (19.08.2024) gelang es einem noch unbekannten Mann in ein Wohnhaus in der Kirbachstraße in Kleinsachsenheim einzudringen und vermutlich eine EC-Karte zu stehlen. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte gegen 15.25 Uhr an dem Haus klingelte und ihm ein 84 Jahre alter Bewohner öffnete. Nach einem kurzen Gespräch, das der Unbekannte unter einem Vorwand begann, schloss der Bewohner die Haustür wieder. Möglicherweise schloss diese jedoch nicht vollständig, so dass der Unbekannte anschließend ins Haus eindringen konnte. Er begab sich in das erste Obergeschoss. Die Ehefrau des 84-Jährigen bemerkte schließlich Verdächtiges aus dem Obergeschoss und begab sich hinauf. Der unbekannte Täter befand sich dort und gab vor die Toilette benutzt zu haben, bevor er auf lautstarke Aufforderung der Seniorin hin, das Weite suchte. Die Frau alarmierte hierauf die Polizei und stellte später fest, dass die EC-Karte fehlte. Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt sein, wurde als Südländer beschrieben, hat dunkle Haare und war schwarz gekleidet. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07042 27406-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und gegebenenfalls auch weitere Geschädigte sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell