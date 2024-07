Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erneut vergessener Koffer am Hauptbahnhof - vierbeiniger Spezialist kann Entwarnung geben

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 29. Juli 2024 bemerkte eine Zugbegleiterin eines Regi-onalexpresses bei der Ankunft des Zuges gegen 13:10 Uhr am Haupt-bahnhof Magdeburg ein herrenloses Gepäckstück in der Bahn, nahm dieses mit und stellte es auf Bahnsteig 8 ab. Der aufgefundene schwarze Koffer war verschlossen und dessen Inhalt nicht einsehbar. Infolgedessen wurde durch die Bundespolizei großflächig abgesperrt, jener Bereich geräumt sowie die Bahngleise 6 bis 8 für jeglichen Zugverkehr blockiert und ein Diensthundeführer mit einem Sprengstoffspürhund der Bundespolizei aus Leipzig angefordert. Der vierbeinige Spezialist begann um 14:45 Uhr mit der Absuche und zeigte dabei kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten. Nachdem jenes Gepäckstück als ungefährlich eingestuft werden konnte, öffneten und durchsuchten die Beamten dies. Neben persönlichen Gegenständen des täglichen Bedarfs konnten keine Hinweise auf einen möglichen Eigentümer festgestellt werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen erfolgte, gegen 15:00 Uhr, die Streckenfreigabe für die Bahngleise und der Koffer wurde dem Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben. Aufgrund des Einsatzes kam es bei 16 Zügen zu insgesamt 58 Minuten Verspätung. Zusammenfassend weist die Bundespolizei erneut eindringlich daraufhin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem ge-schilderten Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell