Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Audi entwendet

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Diebe begaben sich in der Nacht zu Mittwoch, gegen 02:30 Uhr, auf ein Grundstück in der Straße "Am Wald" in Zella-Mehlis und entwendeten anschließend einen Audi Q5 im Wert von 50.000 Euro. Bei der Tat stießen sie mit dem Diebesgut noch gegen einen Zaun und ein geparktes Auto, so dass der Audi nun einen Schaden im rechten Frontbereich hat. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten noch nicht zum Auffinden des PKW. Es kann lediglich gesagt werden, dass die Diebe über die Autobahn in Richtung Sangerhausen flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0252959/2023.

