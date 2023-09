Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gesundheitliche Probleme führten zu Unfall

Zella-Mehlis (ots)

Ein 70-Jähriger verlor Dienstamorgen aufgrund gesundheitlicher Probleme in der Suhler Straße in Zella-Mehlis die Kontrolle über seinen Wagen und kam in einer leichten Kurve in den Gegenverkehr. Hier krachte er mit dem entgegenkommenden Renault einer 24-Jährigen zusammen. Die junge Fahrerin erlitt leichte Vereltzungen. Auch der Senior kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke teilweise vollgesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell