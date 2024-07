Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Exhibitionistische Handlungen eines 22-Jährigen führen zu Notruf einer Bahnreisenden

Magdeburg (ots)

Am Sonntagabend, den 28. Juli 2024 nutzte eine 26-Jährige einen Regi-onalexpress auf der Strecke von Leipzig nach Magdeburg. Hierbei be-merkte sie einen Mitreisenden, der sich auf seinem Laptop Filme porno-grafischen Inhalts ansah und dabei an seinem Geschlechtsteil manipu-lierte. Die Frau, welche in derselben Sitzreihe saß, fühlte sich dadurch stark belästigt. Sie forderte den 22-Jährigen mehrfach auf, dies zu unterlassen. Der Deutsche ließ sich davon jedoch nicht beirren und führte seine Handlungen unbeeindruckt fort. Daraufhin wählte die Geschädigte gegen 19:50 Uhr den Notruf. Verständigte Bundespolizisten waren mit Ankunft des Zuges am Bahnsteig 7 am Hauptbahnhof Magdeburg, stellten den Tatverdächtigen und kontrollierten ihn. Zu dem Tatvorwurf wollte er sich zunächst nicht äußern. Er erhält eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlung.

