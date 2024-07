Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zweirad samt Reisegepäck führt zu Polizeieinsatz

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 26. Juli 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 14:00 Uhr durch die 3-S-Zentrale der Deutschen Bahn über ein herrenloses Fahrrad samt nicht einsehbarem Reisegepäck auf dem Bahnsteig 3 am Hauptbahnhof Magdeburg informiert. Durchgeführte Lautsprecherdurchsagen und Nachfragen bei Reisenden verliefen erfolglos. Alarmierte Bundespolizisten begaben sich umgehend in Richtung des Ereignisortes. Infolgedessen wurde der Bahnsteig 3/ 4 abgesperrt und geräumt sowie die beiden anliegenden Bahngleise für jeglichen Zugverkehr blockiert und ein Diensthundeführer mit einem Sprengstoffspürhund der Bundespolizei angefordert. Durch die Beamten konnte ermittelt werden, dass ein junger Mann das Zweirad inklusive des Gepäckes zuvor auf jenem Bahnsteig abgestellt hatte und den Bahnhof anschließend verließ. Den Herren stellten die Einsatzkräfte gegen 15:10 Uhr vor dem Hauptbahnhof fest. Der 29-Jährige wurde angesprochen, kontrolliert und eingehend belehrt, was solch ein Verhalten für schwerwiegende Folgen mit sich bringen kann. Nach Beendigung der Absperrmaßnahmen und Streckenfreigabe, gegen 15:30 Uhr, konnte der aus Syrien stammende Mann seinen Weg, mit seinem Besitz, fortsetzen. Durch den polizeilichen Einsatz erhielten drei Züge eine Verspätung von insgesamt 91 Minuten. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei abermals eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell