Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Alkoholisierter Mann greift Bundespolizisten tätlich an und verletzt diesen

Stendal (ots)

Am Donnerstag, den 25. Juli 2024 bat die Notfallleitstelle der Bahn gegen 20:15 Uhr die Bundespolizei zur Durchsetzung des Hausrechtes um Hilfe. Demnach befand sich ein stark alkoholisierter 30-Jähriger in einem Intercityexpress und sollte am Hauptbahnhof Stendal von der Weiterfahrt des Zuges ausgeschlossen werde. Der Deutsche begab sich in Begleitung einer Streife der Bundespolizei nach Aufforderung freiwillig aus dem Zug. Da er auf dem Weg zur Dienststelle aufgrund seines Zustands stark schwankte, versuchten die eingesetzten Beamten den Mann an den Armen zu stützen. Das missfiel dem Polizeipflichtigen so sehr, dass er die Einsatzkräfte tätlich angriff und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei stürzte ein 60-Jähriger Beamter am Bahnsteig und verletzte sich am Knie und Kinn. Des Weiteren wurde die Brille des Verletzten beschädigt. Die Bundespolizisten brachten den Tatverdächtigen mittels Zwangs in Form von einfacher körperlicher Gewalt unter Kontrolle und fesselten diesen. In den Diensträumen des Bundespolizeireviers Stendal ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,92 Promille. Nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen, durfte der Mann die Dienststelle verlassen. Er erhält Strafanzeigen wegen des Widerstandes gegen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung sowie Körperverletzung. Der verletzte Beamte war zunächst weiterhin dienstfähig, klagte aber im später über starke Schmerzen und begab sich in eine nahegelegene Klinik.

