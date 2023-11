Polizei Braunschweig

POL-BS: Kinderschutz im Kontext Schule - Grenzverletzungen erkennen und sexuellem Missbrauch entgegenwirken

Braunschweig (ots)

Sexualisierte Gewalt gehört leider immer häufiger zur Realität von Kindern und Jugendlichen. Viele Betroffene trauen sich innerhalb der Schule, erstmals über ihr Erlebtes zu reden und erwarten in und aus diesem Umfeld Hilfe. Schule ist aber nicht nur ein Schutzraum für Kinder und Jugendliche. Sie kann auch ein Ort sein, an dem sexualisierte Gewalt stattfindet. Um Schulen zu einem stärker schützenden und fördernden Umfeld werden zu lassen, veranstaltet das Kompetenzzentrum für Lehrkräftefortbildung der Technischen Universität Braunschweig gemeinsam mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig und der Polizeidirektion Braunschweig einen Fachtag "Kinderschutz im Kontext Schule". Medienvertreter*innen sind herzlich dazu eingeladen am:

01. Dezember, 09:00 Uhr - 16:15 Uhr

Öffentliche Versicherung Braunschweig Theodor-Heuss-Str. 10 38122 Braunschweig

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter presse@tu-braunschweig.de. Während der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, Interviews mit den Redner*innen zu führen.

Ablauf der Veranstaltung siehe Anhang

