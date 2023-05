Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Trickdiebe erbeuten hohen vierstelligen Betrag

Mainz - Altstadt (ots)

Unbekannte Täter erbeuten einen hohen vierstellen Betrag indem sie einen Autofahrer ablenkten und eine Tasche vom Beifahrersitz entwendeten.

Am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr hob ein 48-jähriger Mainzer bei einer Bank in der Großen Bleiche einen hohen vierstellen Betrag ab. Das Geld legte er in einer Tasche auf den Beifahrersitz seines Autos.

Im Auto sitzend, wurde er von einem Mann darauf aufmerksam gemacht, dass er offensichtlich Bargeld neben seinem Fahrzeug verloren habe. Nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen war und nach dem Geld schaute, stellte er fest, dass es sich hierbei lediglich um Kleingeld handelte.

Als er dann wieder in sein Fahrzeug stieg, bemerkte er, dass seine Tasche mit dem Bargeld und persönlichen Gegenständen vom Beifahrersitz entwendet worden war.

Im Nachhinein erinnert sich der Mainzer an einen Mann, der ihn möglicherweise bereits in der Bank beobachtete und mit dem Mann, der ihn ansprach, in Verbindung stehen könnte.

Den Mann in der Bank beschreibt er als etwa 50 Jahre und von kräftiger Statur mit rundlichem Gesicht. Er soll etwa 165-170cm groß gewesen sein und hellbraune Haare gehabt haben. Zudem soll er rötliche Handwerkerkleidung getragen haben.

Der Täter am Auto soll ca. 60 Jahre alt und ebenfalls 165-170cm groß gewesen sein. Außerdem habe er einen osteuropäischen Akzent gehabt. Auffällig sei die gebückte Haltung gewesen. Er habe zudem ein dunkelblaues Oberteil getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen an besagter Örtlichkeit gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell