BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannter Täter flüchtet nach gefährlicher Körperverletzung am Bahnhof Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg (ots)

Am Mittwoch, den 24. Juli 2024 informierte das Polizeirevier Wittenberg die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine gefährliche Körperverletzung, die gegen 13:08 Uhr am Bahnhof Lutherstadt Wittenberg stattgefunden hatte. Zuvor kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen der sich auf Gleis zwei des Bahnhofs befand und dem Unbekannten vom gegenüberliegenden Gleis drei. Im Laufe dieser Auseinandersetzung begab sich der Beschuldigte zum späteren Geschädigten. Dort kam es zu einem tätlichen Angriff, bei dem auch ein Messer zum Einsatz kam. Der Angreifer entfernte sich im Anschluss in Richtung Unterführung, wohin sich die Auseinandersetzung mit dem aus Lettland stammenden Geschädigten verlagerte und es noch einmal zu einem Gemenge kam. Danach flüchtete der Täter fußläufig in Richtung der Straße "Am Hauptbahnhof". Glücklicherweise wurde der Geschädigte nur leicht verletzt. Die Bundespolizei benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am 24. Juli 2024 zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr an den Gleisen zwei und drei, in der Unterführung oder an den Zu- und Abgängen am Bahnhof Lutherstadt Wittenberg etwas beobachtet, was zur Aufklärung dieser Straftat beitragen kann? Eventuell kann jemand aus dem Umfeld des Täters Angaben zu dem Vorfall machen. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

