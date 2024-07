Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kein schönes Geburtstagsgeschenk - 90 Tage Haft

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 24. Juli 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 09:00 Uhr einen Mann im Zug von Magdeburg nach Wolmirstedt. Nach erfolgter Identitätsfeststellung und der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass gegen den am Vortag 39 Jahre alt gewordenen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. Wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde der Deutsche im Dezember 2023 vom Amtsgericht Haldensleben zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt. Da er die auferlegte Geldstrafe nicht zahlte und unbekannten Aufenthaltes war, erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg im März dieses Jahres den Haftbefehl über 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Die Beamten eröffneten ihm diesen und nahmen den Gesuchten fest. Den Fluchtversuch beim gemeinsamen Ausstieg im Bahnhof Wolmirstedt konnten die eingesetzten Beamten verhindern. Für den weiteren Weg in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg klickten für ihn allerdings die Handschellen. In seiner Not kontaktierte der Verurteilte mehrere Angehörige, jedoch konnte auch niemand den strafabwendenden Betrag aufbringen. Infolgedessen wurde der 39-Jährige in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell