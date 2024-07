Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannte bereiten Kupferkabel von Baustelle zur Abholung vor

Halle (ots)

Am Montag, den 22. Juli 2024 gegen 09:35 Uhr meldete ein Anwohner im Bereich der Baustelle, in der Nähe des Bahnübergangs in Halle - Peißen am Feldweg abgelegte Stücke von Kupferkabel. Eine Streife der Bundespolizei begab sich zur Aufklärung zum Fundort. Die Lage ließ vermuten, dass die Kupferkabel auf der in der Nähe befindlichen Baustelle entwendet und für einen späteren Abtransport bereitgelegt wurden. Die Vermutung zur Herkunft konnte ein Mitarbeiter der Baustelle auf Nachfrage bestätigen. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in den frühen Morgenstunden des 22. Juli 2024 oder am Wochenende zuvor, vom 20. bis 21. Juli 2024, verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen rund um den Bereich der Baustelle am alten Bahnhofsgebäude, Lindenring in Landsberg, wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

