Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei - Unbekannte Täter legen Schottersteine auf die Gleise und filmen die Überfahrt

Burg/ Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 20. Juli 2024 gegen 20:45 Uhr erhielt die Bundespolizei fernmündlich die Meldung durch die Leitstelle der Bahn, dass auf der Bahnstrecke von Magdeburg nach Potsdam, auf Höhe des Bahnhofs Burg bisher unbekannte Täter mehrere Schottersteine auf die Schienenköpfe legten. Darüber informierte ein aufmerksamer Triebfahrzeugführer, welcher mit seinem Regionalexpress 73746 die Hindernisse überfuhr. Weiterhin teilte jener mit, dass die zwei unbekannten Tatverdächtigen unmittelbar an den Gleisen die Überfahrt der Gegenstände filmten. Die Steine wurden glücklicherweise ohne Beschädigungen an dem betroffenen Zug überfahren. Eine Streife der Bundespolizei begab sich zum Einsatzort, um nach den vermutlichen Jugendlichen zu suchen. Dabei wurde die Strecke für kurze Zeit gesperrt. Eine Nachsuche durch die Einsatzkräfte verlief negativ. Der Zugführer konnte die mutmaßlichen Täter als zwei augenscheinlich männliche Jugendliche beschreiben, wobei einer der Beiden ein rotes/ beiges Oberteil trug und sein Freund ein Fahrrad mit sich führte. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinen Einschränkungen im Bahnverkehr. Sechs Stunden später, am 21. Juli 2024 um 02:55 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Bahn erneut ein Hindernis in den Gleisen. Auf der Bahn-strecke von Braunschweig nach Magdeburg, auf Höhe des Haltepunktes Magdeburg-Sudenburg legte ein bisher unbekannter Täter eine mobile Warnbarke auf die Schienenköpfe. Glücklicherweise kam es zu keiner Überfahrt durch einen Zug. Bundespolizisten konnte den Gegenstand aus den Gleisen entfernen und somit Schlimmeres verhindern. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer war am Samstag, den 20. Juli 2024, gegen 22:30 Uhr am Bahnhof Burg oder nutzte die RE 73746 von Magdeburg in Richtung Potsdam und kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt am Bahnhof Burg mitteilen? Des Weiteren hofft die Bundespolizei auf Hinweise zu dem unbekannten Täter oder den Tätern am Haltepunkt Magdeburg - Sudenburg. Wer befand sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 21. Juli 2024 gegen 02:45 Uhr am Haltepunkt oder in dessen Bereich. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell