Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Abgestellter Reisekoffer, der vermutlich aus Diebstahlshandlung stammt, führt zu Polizeieinsatz eines Sprengstoffspürhundes

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 18. Juli 2024 informierte eine achtsame Hinweisge-berin gegen 10:00 Uhr Beamte der Bundespolizei über einen abgestellten Rollkoffer in einer Sitzecke auf Bahnsteig 6/7 des Hauptbahnhofes Halle (Saale). Die informierten Einsatzkräfte nahmen sich der Situation sofort an. Wiederholte Lautsprecherdurchsagen sowie Befragungen nach dem Eigentümer im näheren Umfeld blieben erfolglos. Somit wurde der Bereich um das herrenlose sowie nicht einsehbare Gepäckstück geräumt, abgesperrt und ein Diensthundeführer mit einem Sprengstoffspürhund der Bundespolizei angefordert. Nachdem der vierbeinige Kollege kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten bei der Absuche des silberfarbenen Koffers zeigte, wurde dieser als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich persönliche weibliche Kleidungsstücke und Frauen-Kosmetikartikel. Der Koffer wurde sichergestellt. Eine parallel durchgeführte Videosichtung ergab, dass ein bisher unbekannter Mann den Koffer mit sich führte, der sich auffällig verhielt. So wollte er zunächst mit dem Koffer in einen bereitstehenden Intercityexpress einsteigen, entschied sich dann jedoch dagegen, stellte den Koffer an besagter Örtlichkeit ab und stieg anschließend in die Bahn ein. Da der Anfangsverdacht einer Diebstahlshandlung besteht, wurde eine entsprechende Strafanzeige eröffnet. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und der Besitzerin des Gepäckstücks laufen. Falls die Besitzerin ihrem Koffer wiederer-kennt, kann sie sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden beziehungsweise das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de nutzen. Aufgrund des aktuellen Sachverhalts appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell