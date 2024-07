Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Sitzungshaftbefehl eines 35-Jährigen

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntagmorgen, den 21. Juli 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 04:45 Uhr einen Mann auf Bahnsteig eins am Hauptbahnhof Halle (Saale). Der Mann machte mündliche Angaben zu seiner Person, welche beim Abgleich im polizeilichen Fahndungssystem der Polizei eine Ausschreibung zur Sitzungshaft ergab. Der Deutsche wurde zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen. Nach einer Durchsuchung des Mannes konnte seine Identität zweifelsfrei festgestellt und bestätigt werden. Das Amtsgericht Eilenburg hatte im Juni dieses Jahres den Haftbefehl erlassen, da der 35-Jährige dringend der gefährlichen Körperverletzung, der vorsätzlichen Körperverletzung in mehreren Fällen und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie mehrerer anderer Vergehen verdächtigt wird. Zum Hauptverhandlungstermin war der Mann ohne festen Wohnsitz, trotz ergangener Ladung, nicht erschienen, woraufhin der Haftbefehl erging. Diesen eröffneten ihm die eingesetzten Beamten und führten ihn dem Amtsgericht Leipzig zu, wo der zuständige Bereitschaftsrichter den Haftbefehl bestätigte und verkündete. Danach wurde der Gesuchte der Justizvollzugsanstalt Leipzig übergeben. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde entsprechend über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell