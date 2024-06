Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Lagerhalle fängt Feuer

Feuerwehr immer noch mit Löscharbeiten beschäftigt

Ulm (ots)

Gegen 02.25 Uhr meldeten mehrere Zeugen am Sonntag bei der Polizei und der Rettungsleitstelle, dass eine Lagerhalle in der Bühlstraße in Gussenstadt im Vollbrand steht. Beim Eintreffen der Feuerwehren und Streifen hatte das Feuer schon auf sämtliche Gebäude der dazugehörigen Firma übergegriffen. Ein Bürogebäude und eine alte Fabrikhalle wurden durch das Feuer zerstört. Zwei weitere Lagerhallen wurden durch das Feuer so stark zerstört, dass sie in der Folge einstürzten. Die Feuerwehren Gerstetten, Gussenstadt, Heldenfingen, Heuchlingen, Dettingen und Heidenheim sind mit 100 Personen im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit 12 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde durch den Brand bislang zum Glück niemand. Der Schaden wird derzeit auf 4.800.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand ist bislang noch unklar. Die Polizei Giengen ermittelt.

