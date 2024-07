Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: E-Lok überfährt E-Scooter

Dessau-Roßlau (ots)

Am Sonntag, den 21. Juli 2024 informierte die Notfallleitstelle der Deut-schen Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Bisher unbekannte Täter hatten einen E-Scooter auf der Strecke Leipzig - Zerbst, auf der Höhe des Bahnhofs Roßlau ins Gleis gelegt. Gegen 12:00 Uhr kollidierte die erste von vier zusammenhängende E-Loks bei einer Geschwindigkeit von circa 60 km/h mit dem Gegenstand und überfuhr diesen. Der eingesetzte Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Nach Halt des Zuges wurde dieser auf Schäden überprüft. Der Notfallmanager der Bahn sowie eine Streife der Bundespolizei begaben sich umgehend zum Ereignisort. Es konnten vor Ort Beschädigungen an einer Antenne und einer Flachstelle festgestellt werden, die Loks wurden zur Überprüfung ins Werk nach Dessau überführt. Die Bundespolizei leitete hierzu ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat in den Vormittagsstunden des 21. Juli 2024 Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Bahnhofs Roßlau oder an den Bahngleisen gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

