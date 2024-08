Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Neuhausen auf den Fildern: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (21.08.2024) gegen 11.10 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen ereignete. Eine 50 Jahre alte Citroen-Lenkerin war auf dem rechten der drei Fahrstreifen unterwegs, als sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein BMW näherte. Der BMW-Lenker überholte den Citroen-Transporter rechts über den Verzögerungsstreifen, scherte wieder nach links ein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kollidierte der BMW mit der Mittelleitplanke, wurde wieder nach rechts abgewiesen und prallte schließlich gegen den Citroen. Der noch unbekannte BMW-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung München fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 10.000 Euro sowie die durch den Unfall leicht verletzte 50-Jährige zu kümmern. Der Unbekannte soll mit einem schwarzen BMW mit Esslinger Zulassung (ES-) unterwegs gewesen sein. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

