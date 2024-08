Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannter versucht in Gaststätte einzubrechen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter versuchte in der Nacht zum Donnerstag (22.08.2024) gegen 3.15 Uhr in eine Gaststätte in der Breitwiesenstraße in Gerlingen einzubrechen. Der Unbekannte verursachte dabei mutmaßlich Lärm, wodurch Zeugen auf den Einbruch aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Unterdessen flüchtete der dunkel gekleidete Mann, der eine kräftige Statur haben soll und eine Kapuze trug. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, an welchen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

