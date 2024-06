Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Körperliche Übergriffe und Sachbeschädigung an einem Wahlplakat im Bereich des Kivelingsspielplatzes

Lingen (ots)

Am 30.05.2024 gegen 18:20 Uhr, wurde im Bereich des Kivelingsspielplatzes in der Straße "Am Pulverturm" durch drei männliche Jugendliche ein Wahlplakat von einem Laternenmast abgerissen und zerstört.

Im Anschluss an diese Tat wurden drei ca. 11-jährige Jungen von den identischen Jugendlichen körperlich attackiert. Nachdem die Kinder vor den bisher unbekannten Tätern von der Örtlichkeit geflüchtete waren, verliessen diese ebenfalls fussläufig den Spielplatz über die Straße "Am Pulverturm" in Richtung Lingener Marktplatz.

Die drei Täter werden von einer Zeugin wie folgt beschrieben:

- ca. 14 - 15 Jahre alt - südeuropäisches Aussehen - ca. 160 cm Körpergröße - dunkele Haare

Alle Täter trugen jeweils eine beige Hose.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Taten geben können, werden gebeten sich unter der unten angegebenen Rufnummer mit der Polizei in Lingen in Verbindung zu setzen. / eot

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell