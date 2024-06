Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eigentümer/innen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Abend des 05.12.2023 zeigten mehrere Männer einen Steinwurf von einer Brücke auf einen von ihnen geführten Pkw auf der Südtangente in Nordhorn an. Die intensiven Ermittlungen der daraufhin gebildeten Mordkommission der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ergaben jedoch ein erstaunliches Ergebnis. Zunächst konnte festgestellt werden, dass die Beschuldigten wahrscheinlich kurze Zeit vor dem angeblichen Steinwurf einen Verkehrsunfall verursacht hatten, bei dem der gemietete Pkw beschädigt worden war. Offenbar sollte der fingierte Steinwurf dazu dienen, Regressansprüche der Autovermietung abzuwehren. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang ergaben nicht nur die Aufklärung eines vermeintlich versuchten Tötungsdeliktes, sondern Hinweise auf die Täterschaft zu einer Serie von Raubüberfällen und Einbruchdiebstählen im Bereich Nordhorn. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5717534). Im Rahmen der mit diesem Fall verbundenen Durchsuchungen wurden zahlreiche Schmuckstücke (Beispielfoto) bei den Beschuldigten sichergestellt. Es konnten durch den aufgefundenen Schmuck und durch die daraus resultierenden Ermittlungen bereits weit über 200 Stücke den begangenen Straftaten zugeordnet werden. 150 weitere Gegenstände, bei denen es sich ebenfalls größtenteils um Schmuck, konnten bisher noch nicht ihren Besitzer/innen zugeordnet werden. Fotos von den Gegenständen sind unter (https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_emsland_grafschaft_bentheim/themen/wem-gehoren-die-schmuckstucke-117554.html) zu finden. Wer Angaben zu den abgebildeten Gegenständen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell