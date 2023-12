Bundespolizeidirektion München: "Smarte" Ladung/ Bundespolizei verfolgt Transporter nach Österreich

Nürnberg (ots) - Am Mittwoch (20. Dezember) hat ein Deutscher im Hauptbahnhof Nürnberg einer 18-Jährigen an die Brust gefasst und sie zur "Verführung" aufgefordert. Noch am gleichen Tag konnte die Bundespolizei den Täter fassen. Zur Mittagszeit wurde die junge Polin in den Einkaufpassagen des Nürnberger Hauptbahnhofs von einem Reisenden angehalten und ...

mehr