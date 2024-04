Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Zeugen zur Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Aurich/Wittmund gesucht - Betrugstat auch in Fürstenau

Fürstenau (ots)

Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund gab am Montagmittag eine Öffentlichkeitsfahndung bekannt. Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5768504

Gesucht wird ein unbekannter Mann, der niedersachsenweit mehrfach mit gestohlenen EC-Karten Geld abhob. Dabei kam es am Vormittag des 31.01.2024 auch zu einer Verwertungstat in einer Bankfiliale in der Großen Straße in Fürstenau. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person machen können. Diese melden sich bitte unter den angegebenen Kontaktdaten der Polizei Aurich oder bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell