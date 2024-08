Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bopfingen: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Aalen (ots)

Bopfingen-Oberdorf: Radmuttern gelockert

Im Zeitraum vom 18.08.2024 bis 20.08.2024 lockerte ein unbekannter Täter alle fünf Radmuttern am linken Vorderrad eines VW Caddy, welcher auf einer privaten Hofeinfahrt in der Keltenstraße geparkt war. Der 46-jährige Nutzer des Fahrzeugs stellte bei der Fahrt ein unsicheres Fahrverhalten fest, woraufhin er anhielt und die gelockerten Schrauben bemerkte. Durch die Fahrt mit gelockerten Schrauben entstand ein Sachschaden an der Felge in Höhe von ca. 150 Euro.

Die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr werden vom Polizeiposten Bopfingen geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07362 96020 zu melden.

