Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Nächtlicher Einbruch in Einfamilienhaus an der Horster Straße - Zeugen gesucht

Werne (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag (12./13.07.2024) wurde im Zeitraum zwischen 00:00 und 07:15 Uhr durch bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Horster Straße eingebrochen. Die Bewohner befanden sich im Urlaub. Der Einbruch wurde am Morgen durch die Nachbarn entdeckt. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Werne unter 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell