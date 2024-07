POL-UN: Schwerte - Falscher Sozialdienst-Mitarbeiter bestahl Seniorin in ihrer Wohnung - Zeugen gesucht

Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter haben Donnerstagfrüh (11.07.2024) einen auf einem Parkstreifen an der Rünther Straße in Bergkamen geparkten VW Sharan entwendet. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen 00.30 Uhr und 02.20 Uhr. Der entwendete Pkw trägt das amtliche Kennzeichen UN-HB2001 und ist grau. Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 921 0 ...

