Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.05.2024.

Salzgitter (ots)

Pkw kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab.

Salzgitter, Humboldtallee in Fahrtrichtung Westfalenstraße, 14.05.2024, 15:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 18-jährige Fahrer eines Pkw auf der Kreisstraße 1 in Richtung Westfalenstraße fuhr. Das Fahrzeug kam offensichtlich alleinbeteiligt hinter einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Alle drei Insassen im Alter von 16-18 Jahren erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Sie mussten in Kliniken in Salzgitter und Wolfenbüttel ärztlich versorgt werden. Das beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell