POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.05.2024.

Peine (ots)

Nach Raub mit Todesfolge im Jahr 2021.

Polizei Salzgitter geht nach drei Jahren erneut mit einem Zeugenaufruf in die Öffentlichkeit.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/4834526

Peine, Bodenstedtstraße, 09.02.2021, 16:15 Uhr.

Drei Jahre ist es her, dass in Peine eine Seniorin und ihr Ehemann in ihrer Wohnung in der Bodenstedtstraße überfallen wurden und die Seniorin dabei zu Tode kam. Am 09.02.21, gegen 14.15 Uhr, gelangten die Täter in die Wohnung des Ehepaares. Beide Senioren wurden niedergeschlagen. Während der Mann den Überfall überlebte und nach einer Bewusstlosigkeit erwachte, verstarb die Ehefrau an ihren schweren Verletzungen. Am Tattag herrschte starker Schneefall und die Straßen waren tief verschneit.

POLIZEI BITTET UM IHRE MITHILFE.

Die bisherigen Ermittlungen haben keine konkreten Hinweise auf die Täter ergeben. Die Ermittler betonen, dass jede Information für die Aufklärung der Tat von Bedeutung sein kann. Die Polizei erhofft sich insbesondere von Mitwissern der Tat entsprechende Hinweise und verweist auf ihr geschaltetes anonymes Hinweisportal.

Zeugen hatten nach der Tat und in unmittelbarer Nähe zum Tatort drei Personen beobachtet, die in Richtung Pulverturmwall gingen. Diese können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: Weiblich, ca. 60 Jahre alt, 160 cm groß, grobe Gesichtszüge, schwarze schulterlange Haare, südländisches Aussehen, auffällig farblich gekleidet, trug eine Umhängetasche.

2. Person: Weiblich, ca. 18 Jahre alt, 160 cm, lange schwarze Haare, schlank, südländisches Aussehen.

3. Person: Männlich, ca. 60 Jahre alt, 160 cm, schwarze kurze ungepflegte Haare, normale Statur, dunkle Bekleidung, trug eine cognacfarbene Aktentasche mit.

Die Polizei macht deutlich, dass es sich bei diesen Personen auch um Zeugen handelt könnte.

ANONYMES HINWEISPORTAL

Um Ihnen als Hinweisgebende ein Höchstmaß an Vertraulichkeit und Diskretion zu gewährleisten, setzt die Mordkommission ein anonymes Hinweisportal ein. Auf ihren Wunsch werden sämtliche Hinweise völlig anonym erfasst. Das System schützt Ihre Anonymität. Über den Link https://www.bkms-system.net/moko-pulverturm oder den im Flyer aufgeführten QR-Code gelangen sie auf das anonyme Hinweisportal.

VERTEILUNG VON FLYERN DURCH DIE POLIZEI

Die Polizei ruft mit der Verteilung der Flyer in Peine als Ergänzung zum anonymen Hinweisportal die schreckliche Tat noch einmal in Erinnerung.

Jeglicher noch so kleine Hinweis kann für die Ermittler von herausragender Bedeutung sein.

Am 13.05.2024 wurde die Verteilaktion vom NDR Fernsehen begleitet und wird am heutigen Dienstag um 19:30 Uhr im NDR Fernsehen ausgestrahlt.

AUSLOBUNG

Sowohl die Staatsanwaltschaft Hildesheim als auch die Tochter der Eheleute haben jeweils 5.000 Euro ausgelobt.

Für weitere Hinweise können sie auch die Rufnummer der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 nutzen.

