Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Update zur Pressemeldung vom 12.07.2024, 10:32 Uhr - PKW in Bergkamen aufgefunden und sichergestellt

Bergkamen (ots)

Der in der Pressemeldung vom 12.07.2024, 10:32 Uhr, als entwendet gemeldete graue VW Sharan mit dem Kennzeichen UN-HB 2001 wurde am gestrigen Freitag, 12.07.2024, gegen 13:25 Uhr aufgrund der Veröffentlichung durch einen aufmerksamen Zeugen in der Taubenstraße in Rünthe geparkt festgestellt und der Polizei gemeldet. Personen befanden sich nicht dabei. Durch eine Streifenbesatzung wurde die Sicherstellung mit einem Abschleppunternehmen veranlasst. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Mögliche Zeugen, die im Hinblick auf den Abstellort des grauen VW Sharan in der Taubenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden.

