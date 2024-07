LPI-G: Graffiti gesprüht

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Dienstagnachmittag (09.07.2024), im Zeitraum von 15:10 Uhr bis 19:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Rasenroboter von einem Grundstück in Langenwolschendorf, Am Stäudigt. Die Täter entkamen unerkannt und hinterließen somit einen Schaden von über tausend Euro. Die Greizer Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. (Bezugsnummer 0177106/2024 ) (PZ). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

mehr