Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaufenster zerstört

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in der Zeit vom 05.07.2024, 15:00 Uhr bis zum 08.07.2024, 10:30 Uhr am Nordplatz randaliert. Die Täter zerstörten an einem Sanitätshaus insgesamt vier große Schaufensterscheiben und verursachten somit einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Altenburger Land unter Tel.: 03447/471210 entgegen. (CS)

