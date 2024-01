POL-CLP: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem sexuellen Übergriff

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Diebstahl eines Radladers Im Zeitraum von Donnerstag, 11.01.2024, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 16.01.2024, 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Radlader von einem Baustellengelände an der A1 in Holdorf, Lizzystraße. Zeugen, die Hinweise auf den Radlader oder Tatverdächtige mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Holdorf (Tel.: 05494-914200) in Verbindung zu ...

