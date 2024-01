Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl eines Radladers

Im Zeitraum von Donnerstag, 11.01.2024, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 16.01.2024, 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Radlader von einem Baustellengelände an der A1 in Holdorf, Lizzystraße. Zeugen, die Hinweise auf den Radlader oder Tatverdächtige mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Holdorf (Tel.: 05494-914200) in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Diebstahl

Unbekannte Täter begeben sich im Zeitraum von Donnerstag, 04.01.2024, 21:30 Uhr bis Sonntag, 14.01.2024, 09:00 Uhr auf das Betriebsgelände einer Firma in der Straße Feldkamp, und entwendeten aus einem dort abgestellten Wagen alkoholische Getränke. Hinweise auf die derzeit unbekannten Täter nimmt die Polizei Holdorf (Tel.: 05494-914200) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 16.01.2024, 10:15 Uhr befuhren ein 31-jähriger Mann aus Lohne sowie ein 19-jähriger Mann aus Vechta mit ihren Pkw die Lohner Straße, Fahrtrichtung Vechta. Als der 31-Jährige verkehrsbedingt an einer Ampel halten musste, fuhr der 19-Jährige auf den Pkw des 31-jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der 31-jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden in Höhe von 20000,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 16.01.2024, 07:55 Uhr befuhren eine 31-jährige Frau aus Lohne, eine 34-jährige Frau aus Vechta sowie eine 46-jährige Frau aus Vechta mit ihren Pkw die Vechtaer Marsch. Die 46-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte nach links in die Brüsseler Straße abzubiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihr fahrende 34-jährige hielt ebenfalls an. Die 31-jährige Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob die beiden vor ihr befindlichen Pkw aufeinander. Durch den Aufprall wurde die 34-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein 7-jähriges Kind, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 9500,00 EUR.

Bakum - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 16.01.2024, 07:05 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus Dinklage mit einem Pkw die Loher Straße. Aufgrund der Straßenglätte konnte sie nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Stuhr auf, welcher verkehrsbedingt halten musste. Ein hinter der 19-Jährigen fahrender Linienbus eines Busunternehmens aus Vechta konnte einen Aufprall ebenfalls nicht mehr verhindern und prallte gegen den Pkw der 19-jährigen Fahrzeugführerin. Die 19-jährige Frau Dinklage und der 33-jährige Mann aus Stuhr wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe wird auf 15000,00 EUR geschätzt.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 16.01.2024, 07:53 Uhr befuhren eine 42-jährige Frau aus Cloppenburg sowie eine 41-jährige Frau aus Garrel, mit ihren Pkw die Vechtaer Straße in Bakum. Als die 42-Jährige verkehrsbedingt langsamer fahren musste, konnte die 41-jährige Fahrzeugführerin aufgrund der Straßenglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der 42-Jährigen auf. Die 42-jährige Cloppenburgerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht mit einem leichtverletzten Pedelec-Fahrer

Am Dienstag, 17.01.2024, gegen 10:45 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pedelec den Radweg an der Bakumer Straße. Ein derzeit unbekannter Pkw-Fahrer rangierte rückwärts aus dem Vulhops Kamp auf die Bakumer Straße. Der 63-Jährige Pedelec-Fahrer musste ausweichen und kollidiert mit einer Straßenlaterne. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Farbschmiereien

Am Dienstag, 16.01.2024, gegen 11:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge eine männliche Person, welche die Außenwand einer Windkraftanlage mit Farbe besprühte. Vor Eintreffen der Polizeibeamten konnte die männliche Person fliehen. Hinweise auf den derzeit unbekannten Täter nimmt die Polizei Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 16.01.2024, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Bakumer Straße erneut zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und Pedelec-Fahrern. Ein 25-jähriger Mann aus Stavern befuhr mit seinem Sprinter die Bakumer Straße und beabsichtigte nach rechts in den Grünen Weg einzubiegen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem 58-jährigen und dem 71-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lohne. Der 71-jährige Lohner wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der 25-jährige Sprinterfahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Kollegen kontrolliert werden. Gegen ihn wurde unter anderem ein Verfahren unerlaubtem Entfern von der Unfallstelle eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15.01.2024, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr wurde in der Falkenrotter Straße, der grauer Hyundai i40 eines 62-jährigen Mannes aus Vechta, der auf dem dortigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Heckklappe beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 3000,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.:04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 16.01.2024, gegen 11:35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Große Straße. Im Begegnungsverkehr touchierte der bislang unbekannte Unfallverursacher den Seitenspiegel des Pkw des 58-jährigen Dammers. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell