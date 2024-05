Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kelberg: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Kelberg (ots)

Die Abwesenheit eines Inhabers nutzten Einbrecher, um in dessen Wohnung, die sich in einem Mehrparteienhaus in der Bergstraße befindet, einzudringen. In der Zeit von Freitag, 17.05.2024 bis Sonntag, 19.05.2024, wurde eine Terrassentür gewaltsam geöffnet. Im Anschluss durchwühlten die Täter den gesamten Wohnbereich und entwendeten Schmuck. Es entstand ein Schaden im niederen vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Daun in Verbindung zu setzen, 06592-9626-0. .

Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell