POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Wittlich (ots) - Am Dienstagmorgen, 21.05.2024, gegen 08.15 Uhr, bog ein 56-jähriger Lkw-Fahrer in Wittlich von der "Friedrichstraße" in die Straße "Zum Rollkopf" ab. Als der Lkw-Fahrer bemerkte, dass er falsch abgebogen war, setzte er mit seinem Kipper (7,5 t) zurück auf die "Friedrichstraße" und kollidierte dort gegen einen fahrenden VW Golf. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR, der Lkw wurde nicht ...

mehr