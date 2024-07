Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Täter flüchtet mit Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.06.2024 erhielt die Wilhelmshavener Polizei kurz nach Mitternacht Kenntnis von einem Einbruchsversuch in eine Kindertagesstätte in der Jeversche Straße in Wilhelmshaven.

Der Zeuge gab an, dass er mit Freunden in der Straße unterwegs gewesen sei, als er plötzlich gegen 00:25 Uhr den Bruch einer Scheibe wahrgenommen habe. Er habe sofort die Polizei alarmieren wollen und daraufhin eine männliche Person wahrgenommen, die aus Richtung der Kindertagesstätte gekommen und auf einem Fahrrad weggefahren sei.

Die Zeugen nahmen sogleich die Verfolgung über die Eisenbahn- und Genossenschaftsstraße bis zum Banter Weg auf und verloren den Täter anschließend aus dem Blick.

Laut Zeugenaussagen wird der Täter wie folgt beschrieben:

- ca. 175cm - 180cm, - unter 25 Jahre alt, - trug eine Art Ski-Maske und eine Kapuze auf dem Kopf, - etwas längere, dunkle Haare im Bereich der Stirn, - dunkle Kleidung mit einer hellen Kapuze, - ein Mountainbike in schwarz oder dunkelblau ohne Licht.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass eine Scheibe an dem Gebäude zerstört wurde und Einbruch misslang.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

