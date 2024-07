POL-WHV: Unfallflucht im Neuengrodener Weg in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Unbekannte Täter brachen am Sonntag in eine in der Rheinstraße Ecke Ahrstraße gelegene Gaststätte ein, durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten Bargeld und verließen den Tatort unerkannt. Die Geschädigten stellten den Einbruch am Sonntag gegen 15:40 Uhr fest und grenzen den Tatzeitraum von 02:45 Uhr bis zur Feststellung ein. Zeugen, die ...

mehr