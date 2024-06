POL-WHV: Pressemeldungen der PI WHV/FRI 28.-30.06.24

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Pressemeldung der PI Wilhelmshaven/Friesland

++ Public Viewing, Autokorsos und 2 x Trunkenheit im Verkehr ++

Das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Dänemark wurde beim Veranstaltungsort Pumpwerk rege besucht. Genaue Angaben zu den Zuschauerzahlen können nicht gemacht werden. Störungen oder Straftaten in diesem Zusammenhang sind bislang nicht bekannt geworden.

In der Folge des gewonnenen Länderspiels kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven vereinzelt zu kleineren Autokorsos ohne nennenswerte Störungen.

Beim abfließenden Besucherverkehr der o.g. Veranstaltung musste die Polizei Wilhelmshaven jedoch zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einleiten. Zunächst befuhr gegen 23:40 Uhr ein 23jähriger Wilhelmshavener unerlaubt mit seinem PKW die Behelfsbrücke in Richtung der Straße Am Handelshafen. Schon bei der ersten Ansprache stellten die Polizeibeamten eine Flasche Bier in der Mittelkonsole und Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,19 o/oo. Der Führerschein wurde nach Durchführung der Blutentnahme beschlagnahmt, die Schlüssel des PKW zur Verhinderung der Weiterfahrt einbehalten.

Kurz darauf, gegen 00:15 Uhr, stellte eine weitere Besatzung der Polizei Wilhelmshaven auf der Bunsenstraße einen PKW fest, dessen Fahrzeugführer das Fahrzeug in Schlangenlinien über die Straße führte. Neben körperlichen Ausfallerscheinungen ergab der Atemalkoholtest bei dem 26jährigen Mann aus Friedeburg eine Atemalkoholkonzentration von 1,13 o/oo. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führschein im Anschluss beschlagnahmt.

++ Akkuschrauber setzte Wohnwagen in Brand ++

Am Samstag, 29.06.2024, meldete ein Wilhelmshavener ein bereits am vergangenen Montag stattgefundenes Brandgeschehen in seinem auf der Auffahrt seines Hauses geparkten Wohnwagen im Stadtteil Rüstersiel. Die anschließende kriminaltechnische Inaugenscheinnahme des Wohnwagens konnte ein äußeres Einwirken, und somit eine Brandstiftung, ausschließen. Der Akku eines im Wohnwagen gelagerten Akkuschraubers war offensichtlich in Brand geraten und hatte so den Brandschaden ausgelöst. Der Brand war unbemerkt geblieben, da die Flammen, vermutlich in Folge Sauerstoffmangel, von selbst erloschen.

++ Polizeibeamte beleidigt ++

Bei zwei Einsätzen der Polizei Wilhelmshaven wurden die eingesetzten Polizisten derart beleidigt, dass sie Strafverfahren einleiteten.

Schon am Donnerstag, 27.06.2024, störte ein 47jähriger Mann aus Wilhelmshaven eine Polizeieinsatz in der Ebertstraße, von dem er eigentlich gar nicht betroffen war. Wohl wegen seiner persönlichen Bekanntschaft mit dem eigentlich von der Maßnahme betroffenen 20 jährigen Mann, dem geholfen werden sollte, da er selbständig seine lebenswichtigen Medikamente nicht einnimmt, mischte sich der 47jährige immer wieder ein. Verbal aggressiv und distanzlos störte der 47jährige derart, dass er einen Platzverweis erhielt, der schlussendlich auch noch mittels Zwang durch wegschieben durchgesetzt werden musste. Beim Weggehen beleidigte der 47jährige die Polizisten derbe, sodass ihn nun ein Verfahren wegen Beleidigung erwartet.

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 23:40 Uhr, beleidigte dann ein 21jähriger Wilhelmshavener zwei in anderer Sache eingesetzte Polizisten der Polizei Wilhelmshaven. Als im Anschluss seine Personalien festgestellt werden sollten, weigerte er sich, diese zu benennen. Seine mitgeführte Tasche wurde daher durchsucht, in der sein Ausweis aufgefunden werden konnte. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen der Beleidigung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verweigerung der Personalienangabe.

++ Mit Schreckschusswaffe geschossen / Haftbefehl vollstreckt++

Im Stadtteil Heppens schoss am Samstag, gegen 20:50 Uhr, ein 19jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit einer Schreckschusswaffe in die Luft, als er sich auf seinem Balkon befand. Hierüber beschwerten sich Nachbarn bei der Polizei Wilhelmshaven, die sofort einschritt und im Verlauf der weiteren Maßnahmen feststellte, dass gegen den Verursacher ein Untersuchungshaftbefehl vorlag, welcher umgehend vollstreckt wurde.

Pressebericht des PK Jever vom 28.- 30.06.2024

++ Friedlicher Verlauf des 44. Hohenkirchener Dorffestes ++

Das 44. Hohenkirchener Dorffest fand unter anderem am Freitag, den 28.06.2024 und Samstag, den 29.06.2024, statt. Da an diesen Tagen mit dem höchsten Besucheraufkommen zu rechnen und es in der vergangenen Woche bei einer anderen Feierlichkeit im Wangerland bereits zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen war, wurde das Dorffest in Hohenkirchen mit einer erhöhten, polizeilichen Präsenz begleitet. Im Vorfeld waren seitens der Polizei zudem Aufenthaltsverbote gegen Personen ausgesprochen worden, bei denen davon auszugehen war, dass sie die Festlichkeiten stören würden.

Auch in diesem Jahr zog das Fest über das gesamte Wochenende eine Vielzahl an Besuchenden an. Vor allem am Freitag- und Samstagabend war die Veranstaltung erwartungsgemäß stark frequentiert. Ein polizeiliches Einschreiten war nur in Einzelfällen erforderlich.

So kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu diversen, verbalen Auseinandersetzungen, die jedoch durch entschiedenes, polizeiliches Einschreiten geschlichtet wurden, bevor sich daraus Handgreiflichkeiten entwickeln konnten. Darüber hinaus kam es im gleichen Zeitraum zum Diebstahl einer Geldbörse.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es ebenfalls wieder vereinzelt zu Streitigkeiten. Gegen Ende der Veranstaltung kam es darüber hinaus zu zwei Diebstählen von Geldbörsen und einer, sich davon unabhängig ereignenden, Körperverletzung.

Im Anbetracht der hohen Besucherzahlen verlief die Veranstaltung jedoch weitgehend friedlich und bis auf wenige Ausnahmen störungsfrei.

++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++

Am 29.06.2024, gegen 12:36 Uhr, wird der Polizei ein Verkehrsunfall mit Verletzten im Bereich Hollhuse/Hohenkirchen im Wangerland gemeldet. Die unmittelbar alarmierten Einsatz- und Rettungskräfte können vor Ort einen 34-jährigen, polnischen Staatsbürger feststellen, welcher derzeit aus beruflichen Gründen im Wangerland aufhältig war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt der erheblich alkoholisierte 34-Jährige den aus Hohenkirchen in Richtung Mederns führenden, kombinierten Geh- und Radweg der K87 mit einem E-Scooter. Aus bislang ungeklärter Ursache verliert er auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug, wird über den Lenker des E-Scooter geschleudert und schlägt in der Folge auf dem Asphalt des Geh- und Radweges auf.

Die Person wird daraufhin mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht.

++ Auseinandersetzung zwischen 10 Beteiligten Personen in Schortens ++

Am 29.06.2024, gegen 23:40 Uhr, wird der Polizei eine Schlägerei zwischen ca. 10 beteiligten Personen in Schortens, im Bereich Oestringfelde gemeldet. Am Einsatzort können mehrere Teilnehmer einer Feierlichkeit festgestellt werden, die sich sehr aufgebracht verhalten und sich in einer hochemotionalen Stimmung befinden. Die Personen, welche allesamt nicht der deutschen Sprache mächtig sind, können nur begrenzte Angaben zur Sache machen. Augenscheinlich können aber vor Ort weder Verletzte, noch eine tatsächliche, größere Auseinandersetzung festgestellt werden. Eine Person, die sich besonders aggressiv verhält, einige Anwesende mit dem Tode bedroht und diese geschlagen haben soll, erhält von den Polizeibeamten vor Ort einen Platzverweis, dem zunächst nachgekommen wird.

Wenig später erscheint die Person aber erneut am Einsatzort und zerstört eine Fensterscheibe mit einem Wurfgegenstand. Die Person wird daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/74490 in Verbindung zu setzten.

Pressebericht des PK Varel vom 28. bis 30.06.2024

Verkehrsunfallgeschehen

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Varel - In der Zeit vom Donnerstagabend bis zum Freitagabend wird eine, an der Außenfassade eines an der Neue Straße ansässigen Kurzwarengeschäftes installierte, Markise unfallbeschädigt. Der Verursacher entfernt sich anschließend vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Varel - In der Zeit vom Sonntagabend, 23.06., bis Freitagmorgen, 28.06.2024, beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer einen in der Rudolf-Diesel-Straße parkenden Pkw Volkswagen Multivan, Farbe schwarz. Dadurch entstehen Schäden an der linken Fahrzeugseite, hier an der Motorhaube, dem Kotflügel und dem linken Außenspiegel, des geschädigten Fahrzeuges. Anschließend entfernt sich der Verursacher vom Ereignisort, ohne Maßnahmen zum Schadenausgleich getroffen zu haben.

Beschädigung eines Verteilerkastens - Zeugen gesucht! Zetel - Am Samstagnachmittag teilt ein aufmerksamer Zeuge mit, dass im Bereich Rutteler Straße/ Lehmweg ein dort installierter Verteilerkasten beschädigt worden ist. Nach Spurenlage ist von einem Verkehrsunfallgeschehen auszugehen. Der Tatzeitraum kann bislang auf Mittwochmorgen bis Freitagabend eingegrenzt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer ++

Zetel - Am Samstagvormittag kommt es auf der Wehdestraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 51-jähriger Mann aus Zetel befährt mit seinem Motorrad Harley Davidson die Wehdestraße aus Zetel kommend in westlicher Richtung. Bei freier Gegenfahrbahn setzt dieser zum Überholvorgang der vor ihm in geringerer Geschwindigkeit fahrenden Fahrzeuge an. Ein 69-jähriger Fahrzeug-Führer aus Zetel, der mit einem Transporter-Anhänger-Gespann in gleicher Richtung unterwegs ist, schert seinerseits zum Überholen aus und übersieht dabei den bereits im Überholvorgang befindlichen Motorradfahrer. Dieser kann durch ein Ausweichmanöver zwar einen Zusammenstoß verhindern, kommt dadurch jedoch nach links von der Fahrbahn ab und streift einen Baum. Es entsteht Sachschaden an dem Baum und dem Motorrad. Der Motorradfahrer wird mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer ++

Varel - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pedelec-Fahrers und einem Pkw Am späten Samstagnachmittag befährt ein 34-jähriger Mann aus Varel mit seinem Pedelec den parallel der Bürgermeister-Heidenreich-Straße verlaufenden Radweg aus Richtung Tweehörnweg kommend in Richtung Stadtmitte. Zeitgleich beabsichtigt eine 63-jährige Frau aus Schortens mit ihrem Pkw Seat aus der untergeordneten Straße Bleichenpfad nach links in die übergeordnete Bürgermeister-Heidenreich-Straße einzubiegen. Dabei übersieht sie den Radler. Es kommt zum Zusammenstoß in dessen Folge der Pedelec-Fahrer sich leichte Verletzungen zuzieht, die jedoch keiner medizinischen Behandlung bedürfen. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

++ Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers und eines landwirtschaftlichen Fahrzeug-Gespannes - Motorradfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht! ++

Bockhorn - Am Samstagnachmittag befährt ein 28-jähriger Mann aus Varel mit seinem Motorrad Yamaha die Steinhauser Straße von der Ortsmitte Bockhorn kommend in Richtung Steinhausen. Zeitgleich befährt ein 19-jähriger Mann aus Bockhorn mit einem Gespann, bestehend aus landwirtschaftlicher Zugmaschine und Anhänger, die Nordstraße in Richtung Kuhamm. Aufgrund einer für beide Verkehrsteilnehmer kurzfristig unklaren Verkehrssituation werden beide Fahrzeuge im benannten Einmündungsbereich kurzzeitig angehalten. Beim zeitgleichen Wiederanfahren der Fahrzeuge kommt es zum Zusammenstoß, infolgedessen sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zuzieht, die jedoch keiner medizinischen Behandlung bedürfen. Es entstehen Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Das Motorrad muss abgeschleppt werden. Zeugen des Verkehrsvorganges werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

++ Brand in einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses ++

Varel - In der Nacht zum Sonntag entsteht aus bislang unbekannter Ursache in einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses an der Amselstraße ein Feuer. Der entstandene Brand kann durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses werden zuvor durch den Alarmton eines installierten Brandmelders geweckt und können das Wohnhaus unverletzt verlassen. Personenschaden entsteht glücklicherweise nicht. Der Brandort wird polizeilich beschlagnahmt, die Brandursachenermittlung aufgenommen.

