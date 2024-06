Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handtaschendiebstahl aus einem Pkw in der Werfstraße - Täter wird verfolgt, kann jedoch flüchten - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.06.2024 kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Werftstraße Ecke Bismarckstraße gegen 16:50 Uhr zu einem Diebstahl, bei dem ein bislang unbekannter Täter die hintere Tür eines dort parkenden Pkw öffnete, die auf der Rückbank befindliche Handtasche entwendete und flüchtete. Die Geschädigte, die sich am Auto befand, konnte den Täter mit Unterstützung eines Zeugen verfolgen. Dem Zeugen, der die Verfolgung mit seinem Fahrrad aufnahm, gelang es den Täter in der Kolberger Straße zu stellen und die Tasche an sich zu nehmen. Der Täter setzte seine Flucht fort, der Zeuge konnte der Geschädigten ihre Handtasche übergeben. Laut den Angaben vor Ort konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 180 cm groß - 27 bis 30 Jahre - schwarzer Vollbart - lange Jeans - braunes Base Cap - graue Sweat-Jacke Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

