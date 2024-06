Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Rucksackes in der Kieler Straße - Zeugin und Kinder gesucht, die das Diebesgut auffinden und Hinweise zu dem Täter geben

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Dienstag entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 17:55 Uhr den Rucksack einer 85-jährigen Wilhelmshavenerin, der sich zu dem Zeitpunkt im Fahrradkorb auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades befand. Eine bislang unbekannte Zeugin machte die Geschädigte, die zur Tatzeit die Kieler Straße mit ihrem Fahrrad befuhr, unmittelbar vor der Kreuzung zur Bremer Straße auf den Diebstahl aufmerksam. Weiterhin konnte die Zeugin der Geschädigten, die die Tat nicht bemerkt hatte, Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben. Demnach sei der Täter männlich, mit einem blauen T-Shirt und einer blauen Cappy bekleidet gewesen und fußläufig in die Bremer Straße in Richtung Westen geflüchtet. Mit diesen Hinweisen begab sich die 85-jährige zur Wilhelmshavener Polizeidienststelle und zeigte die Tat an. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Rund 3,5 Stunden später erschien die 85-Jährige erneut auf der Dienststelle und gab an, dass sie einen Teil ihres Diebesgutes aufgefunden und weitere Hinweise zu dem Täter erhalten habe. Nach ihren Aussagen habe sie die Bremer Straße mit ihrem Fahrrad befahren und sei an der Kreuzung zur Grenzstraße nach rechts auf einen Hinterhof abgebogen. Bei den dortigen Garagen habe sie ihr entwendetes Brillenetui am Boden gefunden sowie drei Kinder im Alter von ca. acht bis neun Jahren angetroffen, die ihr weitere gestohlene Gegenstände übergaben und mitteilten, dass der Täter in Richtung Grenzstraße geflüchtet sei. Weitere Fahndungsmaßnahmen verliefen ebenfalls negativ. Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit und bittet - die unbekannte Zeugin, die die Geschädigte auf die Tat aufmerksam machte, - die Eltern der Kinder - sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

